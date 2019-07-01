كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مثولي نكوبي": الأفراد يستطيعون سحب النقود الأمريكية بعد إنهاء الدولرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية في زيمبابوي "مثولي نكوبي" للمشرعين في البرلمان اليوم الاثنين إنه سيسمح للأفراد بسحب مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي من حسابات بالعملات الأجنبية ولكن الشركات ستكون محدودة.

وقد قدمت زيمبابوي عملتها المؤقتة للتسوية الإجمالية والتي تم تقديمها في فبراير، وهي العملة الرسمية الوحيدة في البلاد يوم الاثنين الماضي، منهيًا عقدًا من الدولرة واتخاذ خطوة أخرى نحو إعادة إطلاق الدولار الزيمبابوي.