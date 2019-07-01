كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا تحتفل بمرور 152 عاما على تأسيسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل كندا في الأول من يوليو من كل عام بمرور 152 عامًا على تأسيسها، بعد أن تم تأسيس كندا في العام 1867 بأربع مقاطعات فقط.

وكما جاء بموقع "bclocalnews"، تمكنت كندا، وهي بلد لا يتجاوز عدد سكانه 37 مليون نسمة، ينتشرون على نصف قارة، ومعظمها قاحلة ونائية للغاية من دعم عدد كبير من السكان، خلال 152 عامًا فقط من بناء مجتمع يريد ملايين الناس العيش فيه.

واحتلت كندا، المرتبة الثالثة بين أفضل دول العالم، بعد اليابان وسويسرا، في استطلاع العام 2019، الذي أجرته شبكة "يو إس نيوز آند وورد ريبورت" الأمريكية كان في المركز الثاني في 2016-2018.

وحسب الموقع الإخباري، تأخذ التصنيفات في الحسبان تدابير مثل؛ نوعية الحياة، والقوة الاقتصادية، وأنظمة التعليم، وشفافية الأعمال، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، والوصول الثقافي.

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وقال جزء من نظرة عامة على التقرير عن كندا: "الكنديون يفخرون بتشجيع جميع مواطنيهم على احترام ثقافاتهم. في العام 1971، اعتمدت كندا سياسة وطنية للتعددية الثقافية، والتي تحتفل بتنوع البلاد".

وضع مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، كندا في المرتبة 12 في العام 2018، واحتلت النرويج وسويسرا وأستراليا المرتبة الأولى في المراكز الثلاثة الأولى.

يحلل مؤشر التنمية البشرية البلدان بشكل مكثف أكثر من تقرير الولايات المتحدة الأمريكية والتقرير العالمي.

احتلت كندا المرتبة الأولى بين عامي 1992 و 1998، ومنذ ذلك الحين ظلت النرويج في قمة الترتيب، حيث احتلت أيسلندا المرتبة الأولى في عامي 2005 و 2006.

بينما تراجعت البلاد في 12 موقعًا منذ التسعينيات، لا تزال كندا ضمن فئة "التنمية البشرية المرتفعة للغاية" لمؤشر التنمية البشرية، من بين 195 دولة.