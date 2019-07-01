كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن راشد يوجه بتقييم خدمات مئات المراكز الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي" .

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واضاف الشيخ محمد بن راشد: "سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة. ورسالتي لكافة المسؤولين لن نرضى بغير المركز الأول عالميا في خدماتنا وكافة مرافقنا ".

وتأتي المبادرة الجديدة في سياق تعزيز التنافسية الحكومية لرفع آداء مستوى المؤسسات وتحقيق أقصى جودة تقدمها للمجتمع ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الأمارات العربية المتحدة.