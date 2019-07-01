كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيؤول تستدعي سفير اليابان رفضاً لتشديد القيود على التكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية جو سيه يونغ، اليوم الإثنين، السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني احتجاجاً على إجراءات انتقامية تتخذها اليابان ضد قرار المحكمة العليا الكورية الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، استدعى النائب الأول السفير ناجاميني، حيث احتج على إجراءات اليابان الانتقامية وأعرب عن أسفه إزاء ذلك.

يشار إلى أن اليابان قالت إنها ستقوم بتشديد اللوائح الخاصة بتصدير 3 مواد مستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون إلى كوريا الجنوبية، وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي بسبب تدهور الثقة بين البلدين، في إشارة إلى قرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.

Advertisements

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الشركات اليابانية تقديم الطلب للحصول على موافقة على كل عقد لتصدير مواد محددة للعملاء الكوريين الجنوبيين، مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس وإل جي ديسبلاي.

ومن جهتها، قالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية، إنها ستتعامل بحزم مع الخطوة الأحادية الجانب من اليابان لتشديد قواعد تصدير أشباه الموصلات ومواد العرض إلى كوريا الجنوبية، معربة عن أسفها إزاء الخطوة اليابانية.

وقال رئيس مكتب التجارة الدولية والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة والطاقة بارك تاي-سونغ إن "الخطوة اليابانية تنتهك الاتفاق لمنظمة التجارة العالمية من خلال تشديد القيود على صادرات إلى كوريا الجنوبية"، وذكر أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع هذه المسألة بموجب القوانين الدولية والمحلية.