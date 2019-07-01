البيضاء.. حجز 10 آلاف قرص “قربوبي” وعبوة غاز مسيل للدموع -التفاصيل

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى بمحطة الدار البيضاء المسافرين، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية تفتيش حقيبة أمتعته عن ضبط 10.000 قرص إكستازي مخدر، في وقت مكنت عملية التفتيش داخل سيارة مكتراة كان يركنها أمام محطة القطار عن ضبط سلاح أبيض من الحجم الكبير، فضلا عن عبوة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي شركائه المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.