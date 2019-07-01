برنامج وموعد بدء استعدادات مولودية وجدة للموسم الجديد

حدد فريق مولودية وجدة لكرة القدم، 5 يوليوز الجاري، موعدا لبدء تحضيرات الفريق للموسم الكروي المقبل.
ويدخل لاعبو المولودية في ثلاثة معسكرات تحضيرية، الأول مخصص للياقة البدنية، ثم معسكرا ثانيا بهدف انسجام اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق، على أن يخوض تربصا ثالثا، يلعب فيه “سندباد الشرق” لقاءات ودية خارج أرض الوطن.
جدير بالذكر، أن مولودية وجدة، تعاقد، مع المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة، لإشراف على تداريب الفريق، خلفا لمدربه السابق عزيز كركاش.
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