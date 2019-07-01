مثير.. اختطاف رجل من أمام منزله في مراكش واحتجازه على طريقة “الآكشن”

على طريقة الأفلام الأمريكية، أقدم 4 أشخاص على اختطاف ضحية أثناء نزوله من سيارته من أمام منزله في مراكش.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت، زوال أمس الأحد، بإشعار من سيدة حول تعرض زوجها للاختطاف، حيث أفادت أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا على متن سيارة خفيفة اعترضوا سبيله أثناء نزوله من سيارته بالقرب من منزله بمدينة مراكش، قبل أن يختطفوه باستعمال القوة ويستولوا أيضا على سيارته الخاصة.

وأضاف المصدر، أن الأبحاث الميدانية المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مكنت في ظرف وجيز من رصد تواجد سيارة الضحية بمنطقة “لالة تاكركوست” الواقعة خارج المدار الحضري، حيث تم ضبط ثلاثة من بين المشتبه فيهم على متنها، وتحرير الضحية الذي عثر عليه رفقتهم مكبل اليدين، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرابع لاحقا على متن السيارة المكتراة المستعملة في عملية الاختطاف.

وأوضح البلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن خلفيات واقعة الاختطاف تعود إلى تصفية حسابات سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال بين المشتبه فيهم والضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تم إخضاع الضحية بدوره لبحث قضائي لتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.