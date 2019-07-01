الرجاء الرياضي بمستشهر جديد

واصل مكتب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، برئاسة جواد الزيات، سياسة بحثه عن محتضنين جدد للفريق الأخضر، يضخون في خزينته، مزيدت من الموارد المالية.
وتوصل بطل كأس السوبر الإفريقي، لإتفاق مع الوكالة الوطنية للموانئ، يقضي بانضمامها لمسشهري الفريق البيضاوي.
وتعاقد وصيف البطولة الاحترافية، مع الوكالة المذكورة لمدة ثلاث سنوات، وينص العقد المبرم بين الطرفين، على ضخ الوكالة الوطنية للموانئ، مبلغ 300 مليون سنتيم في خزينة الرجاء، مقسمة على ثلاثة مواسم.
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