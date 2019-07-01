10 قتلى في تحطم طائرة أمريكية -فيديو

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأميركية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، أمس الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار.
وقال دارسي نوزيل، نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومترا شمال دالاس، إن الطائرة “بيتش كرافت بي إي-350 كينغ إير” ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.
وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.
وقالت قناة فوكس إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق، ما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات ما بعد احتراق الطائرة.
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