انتخابات باقة الغربية: 6 مرشحين يتنافسون على الرئاسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة بلدية باقة الغربية التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى 5 مرشحين لينافسوا بذلك الرئيس الحالي، المحامي مرسي أبو مخ، الذي لم يعلن رسميا لغاية الآن عن الترشح لفترة ثالثة، فيما رجحت التقديرات أنه سيعلن قريبا الترشح لرئاسة البلدية.

وقبل نحو خمسة أشهر من يوم الحسم الانتخابات لرئاسة وعضوية المجلس البلدي في باقة الغربية، أظهرت القائمة الأولى التي يتم تناقلها بين المواطنين، ومنهم من أعلن رسميا خوضه المنافسة، وجود 5 شخصيات تنافس أبو مخ على رئاسة البلدية، والشخصيات المرشحة: هاني بيادسة، وهو مرشح سابق لرئاسة البلدية، وحلمي كتانة، وبهاء مواسي عضو في المجلس البلدي، وجلال أبو حسين مرشح سابق لرئاسة البلدية ومعاذ بيادسة.

محادثات وتحالفات

وفيما تشهد الساحة الانتخابية محادثات لإمكانية تشكيل تحالفات بين بعض قوائم الرئاسة، وكذلك مفاوضات لتشكيل قوائم عضوية من شخصيات عائلية وشخصيات ناشطة جماهيريا وسياسيا، فيما لم تعلن الأحزاب العربية الناشطة في باقة الغربية رسميا عن موقفها من انتخابات الرئاسة أو خوض المنافسة على عضوية المجلس البلدية ضمن قوائم حزبية.

كما لا يستبعد أن تعلن شخصيات أخرى خوض المنافسة على رئاسة البلدية التي ستجري في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يدور الحديث عن إمكانية تشكيل قائمة شبابية منبثقة عن القائمة الإسلامية الشبابية التي خاضت الانتخابات بالسابق وكانت ممثلة بـ5 مقاعد بالمجلس البلدي.

فترة ثالثة؟

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ولم يعلن رئيس البلدية الحالي، لغاية الآن، رسميا الترشح لفترة ثالثة أو عدم الترشح والتوجه نحو الأكاديمية، لكن مصادر مطلعة قالت إن أبو مخ سيعلن عن قراره النهائي في الأيام القريبة، بحيث سيحسم قراره الذي سيكون على الأغلب الترشح لفترة ثالثة.

تجدر الإشارة، إلى أن مرسي أبو مخ فاز برئاسة بلدية باقة الغربية، لدورة ثانية، وذلك في الجولة الثانية للانتخابات التي جرت بتاريخ 25.11.2015، متفوقا على منافسه جلال أبو حسين. وحصل أبو مخ 6,439 صوتا، في حين حصل منافسه أبو حسين على6,251 صوتا.

وتعتبر الانتخابات للسلطات المحلية في باقة الغربية وجت والطيبة والتي ستُجرى بتاريخ 26.11.2019 الأخيرة التي ستُجرى بشكل منفصل عن انتخابات سائر السلطات المحلية في البلاد، علما أن لجانا معينة من قبل وزارة الداخلية فرضت بالعام 2011 لإدارة هذه السلطات المحلية وبعد إنهاء عمل هذه اللجان أجريت الانتخابات في باقة وجت والطيبة بتاريخ 10.11.2015، بمعزل عن جميع المجالس والبلديات في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية التي ستنتخب من رؤساء وأعضاء مجالس وبلديات في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ستكون فترة إدارتها 3 سنوات و11 شهرا وليس 5 سنوات كما هو متعب، وذلك من أجل أن يتسنى مستقبلا إجراء الانتخابات بباقة وجت والطيبة مع مختلف السلطات المحلية والبلديات في البلاد.