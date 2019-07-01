تشيلسي يعلن رحيل 5 من لاعبيه في الصيف!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، مغادرة 5 من لاعبيه عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الوشيكة، بسبب انتهاء عقودهم بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.

وجاء في بيان للبلوز عبر موقعه الرسمي على الانترنت "غاري كاهيل وغونزالو هيغوين وروبيرت غرين وإدواردو وكيلي سكوت، سيرحلون عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقودهم".

وعبر النادي الأزرق عن امتنانه للخماسي، كما تمنى التوفيق للاعبين في مسيرتهم الكروية.

ومن المقرر أن يعود هيغوين إلى صفوف يوفنتوس، عقب نهاية فترة إعارته لتشيلسي، خاصة بعدما صرح نيكولا، شقيق ووكيل أعمال غونزالو، بأن يوفنتوس هو النادي الإيطالي الذي سيلعب له هيغوين، في أعقاب شائعات انضمامه لروما.

وتشير التقارير إلى أن غاري كاهيل، حريص على الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم الانتقال إلى أي دوري آخر، رغم وجود أنباء عن حدوث مفاوضات من جانب إنتر ميلان.