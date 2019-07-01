ريال مدريد يضع خطة لضم نجم ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الوشيكة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن ريال مدريد يستهدف الحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ساديو ماني.

Advertisements

ويريد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، البالغ من العمر 23 عاما، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية.

وكان ماركو أسينسيو، أحد أهداف المدرب الألماني يورغن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.

وتبلغ قيمة أسينسيو السوقية، نحو 85 مليون جنيه إسترليني، وهو من اللاعبين المفضلين لدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لكن تعاقد الملكي مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، قد يقنع المدرب الفرنسي بالاستغناء عنه.