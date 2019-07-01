هولندا تمنع راكبي الدراجات الهوائية من استخدام الأجهزة الذكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الإثنين، منع راكبي الدراجات الهوائية من استخدام الهواتف المحمولة أو باقي الأجهزة الذكية، أثناء القيادة.

وذكر بيان صادر عن وزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، أن الحظر دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، وأنه يشمل الكاميرات وأجهزة الموسيقى وغيرها.

وأضاف البيان، أن الحظر يندرج ضمن قانون "استخدام الهاتف المحمول أثناء عرقلة حركة السير"، وأن عقوبة المخالفين هي دفع 95 يورو.

وأوضح أن القانون سيطبق أثناء قيادة الدراجة الهوائية، وفي حالة التسبب بعرقلة حركة السير.

ومن المعروف أن هولندا تحتوي على عدد كبير من الدراجات الهوائية، تفوق تعداد السكان، حيث أن التعداد الرسمي للسكان يبلغ 17 مليون شخص، فيما توجد في الدولة الأوروبية أكثر من 23 مليون دراجة هوائية.