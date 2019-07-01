وكالة: مخزون اليورانيوم تخطى حاجز الاتفاق النووي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت إيران، اليوم، الإثنين، السقف الذي حدّده الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015، لتخزين اليورانيوم المخصّب.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن رسميّة أن مستوى اليورانيوم المخصّب الموجود عندها تجاوز اليوم عتبة الـ300 كيلوغرام.
وانسحبت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو 2018، من جانب واحد، وأعادت فرض عقوبات عليها، بسبب البرنامج النووي، أضافت إليها، لاحقًا، عقوبات بسبب "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، الأمر الذي رفع من حدّة التوترات في المنقطة، خصوصًا بعد التعزيزات العسكريّة الأميركيّة في الخليج العربي.
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