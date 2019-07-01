صفات وخصائص قد تجهلها عن برج العذراء

في المقابل مزاجك عصبي وميال الى العناد، ومن خصائصك الاحساس بالواقع. كوكبك الحاكم هو مركور، ويسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجري على خير ما يرام، أو أن أزمة ما في العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسؤولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذي يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافي ولا بالوسائل التي تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة. ومع ذلك، عندما تأتيك الضغوط من فوق ويكون الزمن محدودًا جدًّا ويكون أداؤك على أعلى مستوياته. ربما تكون متيم بالشكوى من أنك مشغول إلى الحد الذي يجعلك تضطلع بعبء زائد، ولكن عندما يتوفر لديك وقت طويل تميل إلى الاكتئاب ظنًّا منك أن أحدًا ليس بحاجة إليك. العمل أحد أحب الأمور إليك.أنت سعيد الحظ عندما تعلم ما هو عملك وتحبه؛ لأن كثيرين من مواليد برج العذراء لا يرون مهامهم في الحياة بوضوح لسببٍ أو لآخر، فالحياة بالنسبة إليهم سلسلة طويلة من الشكاوى الجسمانية والذهنية، الحقيقية والخيالية. يتخبطون ويتذمرون ولا يشعرون بالرضا أبدًا.

فالعذراء هو برج الزارع في زمن الحصاد. يُكثر العمل في هذه الفترة لأنه يعلم لا بد من حصاد القمح وتحويله إلى خبز، ولا بد من قطف العنب لصنع النبيذ. وهذه خدمة تؤدَّى للبشرية – أي جهود دؤوبة من أجل صالح الآخرين. وينتظر الإحساس بفرح مبارك عظيم عندما يحمل ثمار الأرض إلى البشر. عندما يهتدي إلى المكانة اللائقة به في عمله يفرح به..



أيها العذراء أنت دقيقٌ وجاد ومدقق، غيور ومنضبط. تزداد قدرتك على مساعدة الآخرين بلا تفكير في ذاتك كلما ازددت استغراقًا في العمل الذي تقوم به. تقضي ساعات طويلة في مهام صعبة لا تنتهي في محاولة جادة لإتقان مهارتك وتنمية موهبتك وصقل المادة الخام لقدرتك، بذلك تتوفر لديك قدرات كبيرة على التركيز والصبر وضبط النفس.

أنت تقيّ القلب. ونظريتك في الحياة تكمن على النقاء في كل شيء، ولكنه قلما يكون ممارستك. يمكن تعريف كثيرين من برج العذراء بأنهم مجلدات كمال. وعندما يتعلق الأمر بعمل إنسان آخر لا يكون أبدًا صحيحًا تمامًا؛ لأن هناك دائمًا عمليات ضبط صغيرة يتعين إجراؤها في كل شيء وليس إلا لمواليد برج العذراء تلك اللمسة التي من شأنها أن تجعل كل شيء على مستوى الكمال. ولكن الحقيقة هي أن كثيرين من مواليد برج العذراء بحاجة إلى أن يتعلموا كيف يكونون هم أنفسهم على مستوى معقول من الدقة والصواب، وأن يتجنبوا الانزلاق في الأخطاء وغير ذلك. استعدادهم للسيادة غير محدودة ولكن التطور يحتاج إلى العمل. مواليد برج العذراء كثيرو الكلام عن العمل ويتعين عليهم أداؤه في وقت ما.

عمل.. عمل.. عمل.. هل هو كل ما في حياة مولود برج العذراء؟ لا، بكل تأكيد. برج العذراء هو بهجة نهاية الصيف. بهجة الحصاد والاهتمام المتجدد بالتعليم. حيث إنه لا يمكنك أيها العذراء مقاومة تحسين الأوضاع بغض النظر عما كانت عليه في بدايتها فإنك تحوّل قدرتك الإبداعية عن طريق جعل العمل انسيابيًّا – فتعمل على تبويب نظامه أو استبعاد العناصر غير الضرورية منه. وبغض النظر عمّا إذا كنت تعمل ساعات إضافية أو تأخذ بعض العمل معك إلى بيتك فإنك دائمًا ما تجد خيطه في كل ركن آخر من حياتك تقريبًا.

يكون أداؤك أفضل في جو من البساطة. وبينما أن نقاء البيئة مرتبط ببرجك تقليديًّا إلا أنه من النادر أن يكون هذا هو الحال. نعم، حياتك تكون أفضل في جوّ من النظام والترتيب، ولكنك في معركة دائمة مع الفوضى وعدم النظام.