الثقافة النيابية: المواقع الاباحية لاتقل خطورةً عن داعش

اعتبرت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية سمعية الغلاب، الاثنين، أن المواقع الاباحية لاتقل خطورةً عن اجرام عصابات "داعش"، معربة عن تأييدها لجميع الاصوات المطالبة بغلقها.
واضاف "كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر اعلامي موسع خلال الايام المقبلة وبحضور لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية لغرض نقل مطالب ابناء الشعب العراقي الخاصة بغلق تلك المواقع وتسليمها للحكومة مع وجوب خلق رأي عام داخل مجلس النواب لتحقيق هذا المطلب ".
من جانبها عبرت رئيس اللجنة سميعة الغلاب خلال اللقاء عن "سرورها لهذه المبادرة التي تهدف الى غلق المواقع اللا اخلاقية"، مؤكدة "دعمها لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية في تحقيق هذا المطلب المطالب داخل مجلس النواب".
وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار النيابية، في 25 حزيران 2019، بتنفيذ امر حظر الالعاب الالكترونية التي صوت اعضاء مجلس النواب على حظرها منذ 17 نيسان الماضي, وحجب المواقع الاباحية، مشددة على ضرورة ارسال كتاب التنفيذ الى الجهات المعنية باسرع وقت ممكن لتاثيرها سلبا على المجتمع العراقي.
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