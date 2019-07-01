أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مرسوماً جمهورياً يقضي بتعيين نصيف جاسم الخطابي محافظاً لكربلاء. يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، الجمعة (28 حزيران 2019)، على اختيار نصيف الخطابي لمنصب المحافظ. وجاء ذلك بعدما أقال المجلس، في وقت سابق، المحافظ السابق عقيل الطريحي، وصادقت محكمة القضاء الإداري على الإقالة.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. رئاسة الجمهورية تصادق على الخطابي محافظا لكربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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