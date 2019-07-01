نائب: الحكومة اخفقت في التعامل مع ملف الوكالات

اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراءه اخفقوا ولم يحسنوا التعامل مع ملف الوكالات وحسمه بالوقت المحدد، فيما اشار الى ان هناك تفاعل ايجابي لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب.
واضاف الربيعي ان "مجلس النواب اصبح ملزما بتعديل المادة 58 وتمديد المهلة الى الرابع والعشرين من تشرين الاول المقبل كي لاتدخل الدولة في فراغ، ولمنح رئيس الوزراء فرصة اخرى لحسم ملف الوكالات وفق التوصيف الوظيفي"، لافتا الى ان "البرلمان لديه مساحة كافية للاسراع بحسم تعديل القانون".
واكد الربيعي ان "سائرون تقدمت في وقت سابق بطلب الى رئاسة البرلمان لتمديد الفصل التشريعي الحالي والذي ينتهي بالثالث من الشهر الجاري لشهر واحد"، مشددا على "هنالك تفاعل ايجابي من اغلب الكتل مع مطلبنا الذي سيعرض للتصويت بالجلسات المقبلة مايجعلنا قادرين على استكمال مراحل تعديل الموازنة والتصويت عليها وانهاء الجدل حول ملف الوكالات".
واستكمل مجلس النواب بجلسته التي عقدت امس الاحد 30 حزيران 2019 القراءة الاولى للتعديل الاول لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.
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