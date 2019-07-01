نصائح صحية وذهبية للمقبلين على الزواج تجعل العلاقة أكثر سعادة

في التالي نستعرض اليك أهم النصائح الصحية والذهبية التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاقبال على الزواج.

1- احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية بدايةً من الأسنان والفم ونهايةً برائحة جسمك ونعومة بشرتك.



2- قومي بتغيير ملابسك الداخلية باستمرار، ويُفضل أن تكون ملابسك الداخلية مصنوعة من الأنسجة القطنية.

3- حافظي على صحة بشرتك ونضارتها، وذلك بتقليل وضع الكريمات ومواد التجميل الكيميائية عليها، واستعمال المستحضرات الطبيعية الخالية من المواد الصناعية الضارة بالجلد.

4- تجنبي الأغذية الحارة، واحرصي على تناول غذاء صحي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

5- تجنبي تناول فواتح الشهية، فهي تعمل على إخراج الغازات من الجسم وتعطي رائحة كريهة له.

6- عليكِ بزيارة طبيب نسائي متخصص قبل الزواج بفترة؛ لتغيري أفكارك المغلوطة عن العلاقة الحميمية، ولتأخذي المعلومات والإرشادات الموثوقة لبناء علاقة زوجية صحيحة.

7- عززّي ثقافتك الجنسية من مصادر موثوقة كالطبيب مثلاً، لتتعرفي على أسرار نجاح العلاقة الحميمة، وتحصلي على إجابات صحيحة للأسئلة التي تراود ذهنك في هذه الفترة، ولا تعطي اهتماماً لما يُقال من معلومات حول هذه العلاقة من عامة الناس، فهي تحمل العديد من المعلومات الخاطئة.

Advertisements

8- تخلصي من الاهتمام الزائد بالكشف عن وجود التهابات مهبلية أو أي إفرازات أخرى خلال فترة ما قبل الزواج، بغرض الاطمئنان.

9- أجري فحوص الأمراض الوراثية، واحصلي على استشارة الطبيب المختص في ذلك الموضوع.

10- تجنبي تناول الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، والدهون المشبعة، واستبدليها بالخضروات الورقية الداكنة والفواكه المفيدة للجسم والطعام الصحي للجسم، واحرصي على شرب كميات كافية من المياه، لتحمي جسمك من الجفاف.

تذكري عزيزتي أن الإشاعات والمعلومات المغلوطة تكثر في هذا المجال، فلا تكترثي للقيل والقال، واحرصي على اتباع هذه النصائح، وراجعي الطبيب المختص لتزيلي جميع مخاوفك وتحصلي على إجابات صحيحة وموثوقة لجميع تساؤلاتك.

