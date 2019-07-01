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1- احرصي على الاهتمام بنظافتك الشخصية بدايةً من الأسنان والفم ونهايةً برائحة جسمك ونعومة بشرتك.
2- قومي بتغيير ملابسك الداخلية باستمرار، ويُفضل أن تكون ملابسك الداخلية مصنوعة من الأنسجة القطنية.
3- حافظي على صحة بشرتك ونضارتها، وذلك بتقليل وضع الكريمات ومواد التجميل الكيميائية عليها، واستعمال المستحضرات الطبيعية الخالية من المواد الصناعية الضارة بالجلد.
4- تجنبي الأغذية الحارة، واحرصي على تناول غذاء صحي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.
5- تجنبي تناول فواتح الشهية، فهي تعمل على إخراج الغازات من الجسم وتعطي رائحة كريهة له.
6- عليكِ بزيارة طبيب نسائي متخصص قبل الزواج بفترة؛ لتغيري أفكارك المغلوطة عن العلاقة الحميمية، ولتأخذي المعلومات والإرشادات الموثوقة لبناء علاقة زوجية صحيحة.
7- عززّي ثقافتك الجنسية من مصادر موثوقة كالطبيب مثلاً، لتتعرفي على أسرار نجاح العلاقة الحميمة، وتحصلي على إجابات صحيحة للأسئلة التي تراود ذهنك في هذه الفترة، ولا تعطي اهتماماً لما يُقال من معلومات حول هذه العلاقة من عامة الناس، فهي تحمل العديد من المعلومات الخاطئة.
8- تخلصي من الاهتمام الزائد بالكشف عن وجود التهابات مهبلية أو أي إفرازات أخرى خلال فترة ما قبل الزواج، بغرض الاطمئنان.
9- أجري فحوص الأمراض الوراثية، واحصلي على استشارة الطبيب المختص في ذلك الموضوع.
10- تجنبي تناول الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، والدهون المشبعة، واستبدليها بالخضروات الورقية الداكنة والفواكه المفيدة للجسم والطعام الصحي للجسم، واحرصي على شرب كميات كافية من المياه، لتحمي جسمك من الجفاف.
تذكري عزيزتي أن الإشاعات والمعلومات المغلوطة تكثر في هذا المجال، فلا تكترثي للقيل والقال، واحرصي على اتباع هذه النصائح، وراجعي الطبيب المختص لتزيلي جميع مخاوفك وتحصلي على إجابات صحيحة وموثوقة لجميع تساؤلاتك.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح صحية وذهبية للمقبلين على الزواج تجعل العلاقة أكثر سعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.