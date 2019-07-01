بالصور.. حريق في ساحة الطيران

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم، بعدد من المحال التجارية خلف كراج ساحة الطيران ضمن منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".واضاف ان "اكثر من خمس فرق اطفاء شاركت باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.