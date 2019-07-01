اعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، اليوم الاثنين، عن توقيعه مع الحكومة الهولندية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وقال مكتبه في بيان ، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وقع اليوم، مع نائب رئيس بعثة مملكة هولندا مخول الحكومة الهولندية إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية العراق ومملكة هولندا وخصوصا مايخص ضريبة الدخل والتهرب الضريبي.
واشار الى أن هذه الإتفاقية تأتي بعد جولة طويلة من المباحثات وتبادل الرسائل الرسمية للوصول الى هذه النسخه النهائية المعدلة .
واشار الى أن هذه الإتفاقية تأتي بعد جولة طويلة من المباحثات وتبادل الرسائل الرسمية للوصول الى هذه النسخه النهائية المعدلة .
وبين أن هذه الإتفاقية ستساهم في تحسين بيئة الاعمال وجذب الإستثمارات وانتعاش الإقتصاد العراقي وتطوير العلاقات بين البلدين .
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وهولندا يوقعان إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.