الجيش الليبي يتصدى لطائرات تركية مسيرة استهدفت ترهونة

أكد الجيش الوطني الليبي، الإثنين، أن طائرات تركية مسيرة قصفت مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، في بيان له، إن مضادات الجيش تتعامل مع هذه الطائرات لصد هجومها المتكرر على القوات.

وأسقطت دفاعات الجيش الليبي، أمس الأحد، طائرة بدون طيار تركية الصنع، بمطار معيتيقة شرق طرابلس، حيث تعد رابع طائرة تركية مسيرة يتم إسقاطها في العاصمة.





Advertisements

وبحسب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، فإن مليشيات فايز السراج تستعين بتلك الطائرات التركية في اعتدائها على قواته الموجود على عدة محاور في ضواحي طرابلس.

وقبل يومين، أعلن الجيش الوطني الليبي اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، تضمنت استهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية، وأي شركات أو مقرات تتبع أنقرة.

وأمرت قيادة الجيش بإيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس، حيث لقيت هذه الإجراءات دعما واسعا من مجلس النواب والحكومة المؤقتة وعدد من السياسيين والحقوقيين.





وفي رد فعل سريع لتركيا، هدد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي بالرد على أي هجوم تنفذه قوات الجيش الليبي ضد المصالح التركية في اعتراف منه بالتدخل العسكري في ليبيا بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

وانطلقت عملية الكرامة لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة بمساندة ودعم تركي وقطري، أضحى معلنا بتصريحات رجب طيب أردوغان.