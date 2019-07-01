نكسة تميم وعقاب ليبي لأردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، واصل تميم نكساته وهذه المرة بمخالفة وعده بإجراء انتخابات برلمانية بعد تمديده لمجلس الشورى القطري.

وفي السياسة أيضا، يبرز تلويح تركيا باستهداف الجيش الليبي في انتهاك صارخ للسيادة وخرق القوانين الدولية.



وتتابعون في السودان تجديد المجلس العسكري الانتقالي تأكيده عدم رغبته في الاستمرار بالحكم.

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وبخصوص الشأن اليمني، تطالعون رفض اليمن إعادة التفاوض على اتفاق ستوكهولم.

أما في الاقتصاد، فيبرز العقاب الليبي لنظام أردوغان بحظر استيراد السلع التركية.

وعلى صعيد الرياضة يأتي إعلان روما رحيل مانولاس وتوجيه اللاعب رسالة لمشجعيه.



وللتعرف على مزيد من الأحداث في المجالات كافة، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 1 يوليو/تموز 2019.

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