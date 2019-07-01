إيران ترفع مخزونها من اليورانيوم المخصب بما تجاوز حد 300 كيلوجرام

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حد 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وقال مسؤولون إيرانيون في الأيام القليلة الماضية إن بلادهم في طريقها لتخطي حد تخصيب اليورانيوم المذكور في الاتفاق النووي بعد عدم وفاء الدول التي لا تزال في الاتفاق بمطالب طهران المتعلقة بحمايتها من أثر العقوبات الأمريكية.