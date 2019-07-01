الان تتابع وزير الخارجية الإيراني: لن نستسلم أمام الضغوط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين أن الجمهورية الإسلامية لن تستسلم أمام الضغوط.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن ظريف القول :”لن نخضع للضغوط الدولية … وسنجبرهم (الأمريكيين) على أن لا يتحدثوا مع الشعب الإيراني إلا بلغة الاحترام.
وقال إن “الضغوط التي تمارسها أمريكا ضد إيران حاليا، ليست بسبب قوة أمريكا وضعفنا، بل نتيجة الهزائم التي منيت بها أمريكا على الصعيدين الإقليمي والدولي في مواجهة إيران”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لجأت للسلاح الاقتصادي بعد أن فشلت كل الوسائل الأخرى للوقوف ضد إيران.
وفيما يتعلق بالآلية المالية للتعامل التجاري بين إيران وأوروبا، قال ظريف إن “القيمة الاستراتيجية لهذه القناة هي ابتعاد أقرب حلفاء أمريكا عنها”.
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