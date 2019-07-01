ريا الحسن بعد جلسة مجلس الدفاع: الأمور تتجه إلى التهدئة

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح من ​قصر بعبدا​ بعد إنتهاء جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ أن "الأمور تتجه إلى التهدئة".

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