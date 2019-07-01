الجيش نفذ قرارا بهدم غرف الباطون في 16 مخيما للنازحين في عرسال

جال ​الجيش​ على مخيمات ​النازحين​ في ​عرسال​ للتأكد من تنفيذ قرار إزالة المخالفات وهدم غرف الباطون بعد انتهاء المهلة المعطاة في الاول من تموز حيث تم التنفيذ في 16 مخيما، وطلب الجيش من 4 مخيمات هي "أبرار 4"، "أبناء الشهداء"، "وادي التون" و"خربة حياة" والتي لم يثبت التزامها، تنفيذ قرار الهدم.

وأكد رئيس ​بلدية عرسال​ ​باسل الحجيري​ أن قرار إزالة وهدم أبنية الباطون في مخيمات النازحين "جدي وعلى الجميع الالتزام به". وسوف يتابع الجيش لاحقا أعمال الهدم وإزالة المخالفات من المخيمات كافة.