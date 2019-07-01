الجيش نفذ قرارا بهدم غرف الباطون في 16 مخيما للنازحين في عرسال

جال الجيش على مخيمات النازحين في عرسال للتأكد من تنفيذ قرار إزالة المخالفات وهدم غرف الباطون بعد انتهاء المهلة المعطاة في الاول من تموز حيث تم التنفيذ في 16 مخيما، وطلب الجيش من 4 مخيمات هي "أبرار 4"، "أبناء الشهداء"، "وادي التون" و"خربة حياة" والتي لم يثبت التزامها، تنفيذ قرار الهدم.
وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن قرار إزالة وهدم أبنية الباطون في مخيمات النازحين "جدي وعلى الجميع الالتزام به". وسوف يتابع الجيش لاحقا أعمال الهدم وإزالة المخالفات من المخيمات كافة.
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