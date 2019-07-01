سامي الجميل: صفحة الحرب طويت إلى غير رجعة والمصالحة في الجبل راسخة

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ اللبنانة النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "التحلي بالحكمة وعدم الانجرار إلى منطق العنف هما اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى. صفحة الحرب طويت إلى غير رجعة والمصالحة في الجبل راسخة ببركة البطريرك ​نصرالله صفير​. الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى في الجبل".

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