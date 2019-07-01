شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بالتوسع فى مكاتب تصديقات وزارة الخارجية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لجنة العلاقات الخارجية، على موازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها للعام المالى المقبل، وفق ما أبداه ممثلو وزارة التخطيط وممثلو وزارة الخارجية، عددا من التوصيات الهامة.

فى شأن ديوان عام وزارة الخارجية، أوصت اللجنة بالتوسع فى مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد للتخفيف عن المواطنين وزيادة موارد الدولة من جانب آخر والعمل على سرعة فتح وتشغيل مكاتب التصديقات فى الفيوم والمنيا وتفعيل مكتب سوهاج وافتتاح مكتب قنا ووضع خطة شاملة للتوسع فى تلك الخدمات.

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وأكدت اللجنة أن الموازنة لم تتضمن أيه اعتمادات للاستثمارات من جانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحسبانها تقوم على تحقيق خدمات ودعم للدول الأفريقية والدول المستقلة حديثًا كتقديم المعونة الفنية للدول المعنية، فى ضوء احتياجاتها والقدرات المتاحة للوكالة فى المجالات المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة، توفير البنية الأساسية، بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية والتدريب.

وبشأن الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية، أوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الاستثمارية للهيئة وذلك لتحقيق عدد من الأغراض منها بناء وهدم وإحلال وتجديد وإصلاح وشراء41 مبنى لبعثات مصر بالخارج، غير أنها تملك كافة مبانى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج وكذا دور السكن لرؤساء البعثات لتخفيض المبانى المؤجرة ولتعظيم أصول الدولة بالخارج وإنشاء المبانى اللازمة لهذه المقار على الأراضى المملوكة للهيئة.