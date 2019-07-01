اقتصادية النواب تستمع غدا لآراء الشركات حول قانون الهيئة العامة للرقابة المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية جلسة استماع صباح غدا الثلاثاء، لملاحظات بعض من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والاستشارات المالية وذلك على مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. وينص القانون على استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى. كما يتضمن تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.

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