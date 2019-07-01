تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصرى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن هذه الثورة لم تكن منفصلة عن ثورة الشعب فى الخامس والعشرين من يناير بل كانت امتدادًا لها.
وأضافت التنسيقية فى بيان لها اليوم الإثنين، أنها تجدد دعمها لرجال القوات المسلحة وأبطال الشرطة المدنية فى حربهم المقدسة لتطهير أرض الوطن من بقايا الإرهاب والتطرف، داعية كافة الشركاء السياسيين لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعى فى مصرنا الحبيبة.
وقالت تنسيقية شباب الأحزاب إن ثورة 30 يونيو رسمت ملامح الوطن الذى لا يمكن أن يستأثر به فصيل دون غيره وليؤكد الشعب المصرى أنه لن يرضخ لعمليات الترهيب الممنهجة، التى سعت جماعة الإخوان من خلالها لإخضاع المصريين كاشفة عن الوجه الحقيقي لتلك الجماعات الإرهابية التى لم تكتف بالإنقلاب على الديمقراطية منذ وصولها إلى سدة الحكم وسرعان ما لجأت للعنف الممنهج لتكمل تاريخها الطويل من الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء.
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