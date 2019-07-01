المهاجرات المغربيات بإيطاليا تكسبن أقل من 24% من الرجال.. تقرير يرصد معاناتهن

رصد تقرير حديث لمركز أبحاث دولي، أعده بالشراكة مع منظمة أممية (صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية)، معاناة المهاجرات المغربيات في إيطاليا، وقال إنهن تكسبن أقل مما يكسبه الرجال بنسبة 24 بالمائة، إلى جانب المهاجرات من السينغال والفليبين وأوكرانيا.

وقال التقرير الذي اشتغل عليه مركز الأبحاث Cespi، إن المهاجرات بإيطاليا، من الجنسيات الأربع، بما فيها المغربية، لهن قدرة على الإقتصاد في المال لتأمين استقرار أسرهن، من أجل تدارك الفجوة بين الجنسين، من حيث الدخل الفردي، ثم قيمة تحويلاتهن المالية إلى أسرهن.

التقرير الذي يحمل عنوان “الإدماج المالي للمرأة ودور التحويلات: التركيز على أربع مجتمعات مهاجرة في إيطاليا”، قال إن المهاجرات المغربيات يقمن بتحويلات مالية إلى أسرهن بالمغرب، أقل بنسبة 13 بالمائة مقارنة بتحويلات الرجال.

ورصد التقري وصول النساء إلى البنوك أقل من نظرائهن الذكور، وقال إن 83 بالمائة من المهاجرين الذكور لديهم حساب مصرفي مقابل 60 بالمائة من النساء.

ومن بين 126 ألف و500 من المقاولات الصغيرة، تدير 32 بالمائة منها فقط مهاجرات، يضيف التقرير، كما أن 19 بالمائة من الرجال حصلوا على قرض واحد أو أكثر، مقابل 16 في المائة من النساء.