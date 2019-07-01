الجامعة تحدد أسماء الفرق المشاركة في البطولات القارية والعربية

حسمت الجامعة الملكية لكرة القدم، بشكل كبير أسماء الأندية التي ستمثل المغرب، الموسم القادم، في البطولات القارية والبطولة العربية.

وإذا كان الوداد الرياضي وغريمه الرجاء، محسوم في مشاركتهما بدوري أبطال إفريقيا، بحكم الأول توج بطلا للمغرب الموسم الماضي، والثاني حل وصيفا له، فإن الفرق التي ستشارك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والبطولة العربية للأندية، لفها الغموض.

وتتجه جامعة كرة القدم، إلى منح حسنية أكادير، ونهضة بركان، بطاقة المشاركة في كأس “كاف”، الفريق السوسي لإنهائه البطولة في المركز الثالث، والنهضة البركانية، بحكم أنه آخر من توج بمسابقة كأس العرش، والتي لن يعرف بطلها الجديد، إلا بعد بدء المنافسات القارية، بتواريخها الجديدة، أي قبل 18 نونبر موعد نهائي الكأس الفضية.

أما البطولة العربية للأندية، فبالإضافة لفريقي الوداد والرجاء، يمثل المغرب في المسابقة، أولمبيك آسفي واتحاد طنجة، بعد حلولهما بالمركزين الرابع والخامس تواليا في البطولة الاحترافية، مع إمكانية مشاركة الجيش الملكي، الذي تقدم بطلب للجنة المنظمة للبطولة العربية، من أجل مشاركته، علما أن نهائي النسخة المقبلة، يحتضنه المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.