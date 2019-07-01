المسيرة المليونية في السودان.. مقتل 7 متظاهرين وإصابة 181 آخرون

أعلنت مصادر طبية، مقتل 7 متظاهرين وإصابة 181 آخرون خلال مسيرة “مليونية” دعت إليها “قوى الحرية والتغيير” أمس الأحد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية(سونا).
وأفاد سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف في تصريح صحفي، وفاة 7 اشخاص وإصابة 181 منهم 27 بطلق ناري خلال المظاهرات التي انطلقت أمس في جميع انحاء البلاد.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك 10 إصابات من عناصر القوات النظامية، منهم 3 من قوات الدعم السريع أصيبوا بطلق ناري، وبقية الإصابات برشق بالحجارة، مضيفا أن هناك 50 من الاصابات نتيجة للتدافع بالسلك الشائك.
ودعت “قوى الحرية والتغيير” التي تقود الاحتجاجات بالسودان إلى مسيرة مليونية أمس الأحد، في مختلف أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين، فيما حمل المجلس العسكري قوى المعارضة مسؤولية ما يمكن أن يقع من تخريب وأضرار أثناء المسيرة.
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