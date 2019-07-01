من بينهم نساء وأطفال.. خفر السواحل الاسبانية تنقذ 130 مهاجرا

تمكنت عناصر خفر السواحل الإسباني، نهاية الأسبوع من إنقاذ 130 مهاجرا في وضعية غير قانونية من عرض المتوسط أبحروا على متن زورقين صغيرين من سواحل الريف نحو الجنوب الإسباني.

وبحسب وسائل الإعلام الإسباني، فإن المهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أنقذتهم عناصر خفر السواحل بعدما تلقت إشعارا من مركز الإنقاذ بمدينة ألميريا يحذر من مغادرة قاربين للمهاجرين السواحل الشمالية للمغرب.

وأفادت المصادر ذاتها أن القارب الأول كان على متنه 77 مهاجرا، فيما احتوى القارب الثاني على 53 شخصا بينهم سبع نساء وطفل واحد، ونقل المهاجرون إلى أحد مراكز الإيواء الإسبانية للنظر في وضعياتهم القانونية.