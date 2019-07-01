مهاجم فيتا كلوب يصل المغرب للتعاقد مع نهضة بركان

يحل جان مارك ماكوسو مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي لكرة القدم، هذا الأسبوع، بالمغرب، للتفاوض مع مسؤولي النهضة البركانية، في أفق الانضمام للفريق البرتقالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويسعى وصيف بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، إلى التعاقد مع ماكوسو، لتعويض رحيل هداف الفريق، الطوغولي لابا كودجو، الذي انتقل إلى الديار الإماراتية، وبالضبط نادي العين.
ويبحث الفريق البرتقالي، عن تعزيز صفوفه بلاعبين متمرسين، تحسبا للاستحقاقات التي تنتظره الموسم القادم، إذ سيشارك النادي مجددا في كأس “كاف”، بالإضافة لمسابقتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش، الذي أحؤز لقبه الموسم الماضي.
ويعد ماكوسو ثالث لاعب كونغولي، يعزز صفوف الأندية الوطنية، في ظرف أقل من سنة، بعد أن تعاقد اتحاد طنجة مع الجناح موكوكو، الموسم الماضي، قبل أن يضم الرجاء فابريس نغوما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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