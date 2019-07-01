طقس بداية الأسبوع.. حار نسبيا مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي، وبالسهول الغربية للأطلس، ومحليا بالمنطقة الشرقية، كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق السواحل الشمالية والوسطى مع كتل ضبابية في بعض المناطق.

وستظهر سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسحب مدارية أقصى جنوب البلاد، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة غربية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي، محليا بالمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بهضاب الفوسفاط وسوس وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل وما بين 31 و36 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي ما بين كاب غير والكويرة.