مصرع شاب في حادث عمل وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (25 عاما) مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في مدينة "رحوفوت" وسط البلاد صباح اليوم، الإثنين.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان قدمت العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى وأعلن الطبيب المرافق وفاته.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.