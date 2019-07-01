الأمم المتحدة تعين خبيرا دوليا لبناء قدرات اعضاء البرلمان العراقي

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن تعيين الأمم المتحدة خبيرا دوليا للتنسيق مع المجلس بشأن صياغة مشروع متكامل يهدف الى بناء قدرات اعضاءه.
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