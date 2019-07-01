اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن تعيين الأمم المتحدة خبيرا دوليا للتنسيق مع المجلس بشأن صياغة مشروع متكامل يهدف الى بناء قدرات اعضاءه. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعين خبيرا دوليا لبناء قدرات اعضاء البرلمان العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.