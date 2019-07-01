مطالبات بزيادة زراعة الشعير لإيقاف إستيراده

وقال العطار في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان"الشعير يعد من المحاصيل الاقتصادية المهمة والتي تزرع لأغراض متعددة منها استعماله كعلف اخضر وحبوب فضلاً عن استخدامه في صناعات مختلفة".

ولفت العطار إلى "أهمية ذهاب الجهات الحكومية تقليل الشعير المستورد عن طريق زيادة إنتاجه محلياً في خضم الزيادة السكانية للعراق"، مشيرا الى أن "زيادة الإنتاج تكون عن طريق استصلاح الأراضي الزراعية وتقليل ملوحتها وزيادة الاطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات لتحقيق الناتج المحلي لمحصول الشعير".



وتابع العطار أن "تذبذب المساحات المزروعة وقلة الغلة لوحدة المساحة أثرت سلباً على زراعة محصول الشعير بالإضافة إلى انخفاض سعر الطن الواحد من الشعير مقارنة بالحنطة"، مبينا إن "تكاليف العمليات الزراعية للشعير متساوية تقريبا مع الحنطة".

ويعد الشعير أحد أهم اعلاف الحيوانات في العالم وبالاخص الماشية كالبقر و الغنم والماعز بسبب احتوائه على كمية كبيرة من المواد التي تحتاجه الحيوانات.

