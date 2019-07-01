السفارة الأمريكية في تونس تعلق أعمالها

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس تعليق أعمالها اليوم الاثنين، بسبب مخاوف أمنية.
وتعرضت تونس يوم الخميس الماضي، إلى تفجيرين انتحاريين الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، القريب من السفارة الفرنسية، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 12 شخصا.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت لاحق الخميس مسؤوليته عن التفجيرين.
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