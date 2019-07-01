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السفارة الأمريكية في تونس تعلق أعمالها

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أعلنت السفارة الأمريكية في تونس تعليق أعمالها اليوم الاثنين، بسبب مخاوف أمنية.
وقالت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "السفارة ستغلق اليوم أمام العموم لأسباب أمنية، إلا في حالات الخدمات الطارئة".

وتعرضت تونس يوم الخميس الماضي، إلى تفجيرين انتحاريين الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، القريب من السفارة الفرنسية، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.


وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 12 شخصا.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت لاحق الخميس مسؤوليته عن التفجيرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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