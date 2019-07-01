الزوراء يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة نفط ميسان

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2019-07-01 | 11:12
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ويعاني النوارس من غياب سبعة لاعبين للاصابة والحرمان حيث يغيب عباس قاسم ونجم شوان وحيدر احمد وحسين جويد وبهاء جميل للاصابة وصفاء هادي بعد التداخل الجراحي لرفع الزائدة الدودية ومصطفى محمد للحرمان.
اما نفط ميسان، فهو الاخر يسعى الى مواصلة المنافسة على المركز الرابع، وكذلك مفاجأة الفرق الجماهيرية الكبيرة، خاصة وان المباراة ستقام على ارضه وبين جماهيره.
وسيحاول فريق فرسان المملكة، موصلة التوهج بعد الفوز العريض، الذي حققه على نفط الوسط 4-1، وتحسين موقعه في سلم الترتيب لتقليص الفارق مع صاحب المركز الثالث الزوراء الى ثلاث نقاط فقط.
المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت العاصمة بغداد.
وفي بقية المباريات، سيواجه السماوة نفط الجنوب على ملعب السماوة، فيما سيلاقي الطلبة الصناعات الكهربائية على ملعب الشعب الدولي.
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