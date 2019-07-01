صحيفة: واشنطن منعت اجراءات تصعيدية ضد العراق والاخير تصرف بذكاء

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "مسؤولين أميركيين تحركوا بعد حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد، لوقف إجراءات ثلاث دول خليجية، هي البحرين والإمارات والسعودية، كانت تهدف للرد على العراق بشأن حادثة اقتحام السفارة وإنزال العلم البحريني"، مبينا ان "وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، كان يسعى لموقف تضامني من قبل الإمارات والسعودية مع أزمة سفارة بلاده، يتضمن استدعاء السفراء وبيان تنديد، مع احتمال أن تصل الأمور إلى حدّ تخفيض البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث".وتابع ان "الأميركيين ساعدوا في سحب فتيل أزمة دبلوماسية بين العراق والدول الثلاث"، معتبراً أن "المسؤولين العراقيين تصرفوا بذكاء في التواصل السريع مع المنامة بعد الحادثة، وتوضيح موقفهم وإبداء أسفهم تجاه هذا التطور".

واكد ان "التحقيقات ما تزال متواصلة مع أكثر من 50 شخصاً هم رهن الاعتقال"، نافياً "صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاق سراحهم".

ولفت المصدر الى انه "من المؤمل أن تعلن نتائج التحقيق قريباً بعد تحليل أشرطة الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة"، مشيرا الى "وجود تحقيق كذلك مع عناصر أمن سمحوا للمتظاهرين بتجاوز الحدود المسموح بها للاقتراب من السفارة".



يذكر أن الإمارات كانت اكتفت بإصدار بيان استنكار لحادثة اقتحام السفارة، مطالبة الحكومة العراقية بتوفير المزيد من الحماية للبعثات الدبلوماسية، بينما استنكرت الرياض الحادثة، معلنة ترحيبها بموقف بغداد وإجراءاتها السريعة المتمثلة في اعتقال المنفذين لعملية الاقتحام، فيما استدعت المنامة القائم بأعمالها في بغداد، صلاح المالكي، للتشاور، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجية البحرين.

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا في 27 حزيران الحالي، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍‍بغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها العراق، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، الامر الذي دفع القوات الامنية الى اعتقال اكثر من 50 منهم.