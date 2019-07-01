العراق.. أعلى كلفة للإنترنت عربيا

وضع تصنيف جديد العراق في مقدمة البلدان الأكثر تكلفة في خدمة الإنترنت، فيما عزا أعضاء في مجلس النواب العراقي ذلك إلى "سوء" إدارة وزارة الاتصالات. وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة "أكامي" للإنترنت المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا وشملت 185 دولة، أن العراق حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، متخلفا بذلك عن أفغانستان التي حلت في المرتبة 167 والسودان الذي حل بالمرتبة 173".



ونقلت عن مستخدمين عراقيين قولهم إن "خدمات الإنترنت المتوفرة حاليا لا توفر السرعة المطلوبة في تحميل الملفات والإرسال والاستلام، كما لا توفر الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الإنترنت".

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