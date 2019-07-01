صالح يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في إعادة الإعمار

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية، وأهمية الاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في عمليات إعادة الإعمار.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وإسهام الشركات الكورية في تطوير البنى التحتية للبلاد على مختلف الصعد وخاصة في مجالات النفط والطاقة".
وأكد صالح، وفقاً للبيان، "ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية على مختلف الصعد خدمة لمصالح الشعبين الصديقين".
ولفت إلى "أهمية العلاقات مع الأصدقاء الكوريين وعمقها التاريخي والدور الفاعل للحكومة الكورية وشركاتها في بناء وإعمار البلاد وخاصة المناطق المحررة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في بناء العراق".
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