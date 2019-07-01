طريق بيروت-دمشق مغلق..والسبب: واقعة الوزير غريب

أقدم متظاهرون من مناصري "الحزب الديمقراطي" اللبناني، الإثنين، على قطع الطريق الدولي الواصل بين بيروت ودمشق، احتجاجا على تعرض موكب وزير لإطلاق نار أسفر عن مقتل ٢ من مرافقيه.

وأمس الأحد، شهدت محافظة جبل لبنان، توترا أمنيا، إثر تعرض موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، لإطلاق نار أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه.

وتعرض موكب الغريب لإطلاق نار، بينما كان يمر بين بلدتي قبر شمون والبساتين، بالتزامن مع احتجاجات على زيارة وزير الخارجية، جبران باسيل، للمنطقة.

واحتجاجا على الواقعة، قطع مناصرون للحزب الديموقراطي، اليوم، الطريق الدولي في منطقة ​ بعلشمية – صوفر.

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ونقل الصليب الأحمر اللبناني الوزير صالح الغريب إلى مستشفى الرسول الأعظم للاطمئنان على حالته الصحية.

من جانبه، اتهم الغريب جهات لم يسمها، بمحاولة تفجير الأوضاع في منطقة الجبل، على خلفية تعرضه وموكبه لإطلاق النار.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي اللبناني، أسسه ويرأسه طلال أرسلان؛ في 1 يوليو/تموز 2001، ويعد أكبر المنافسين للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده وليد جنبلاط.

وينتمي أغلب أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني مثل غريمه إلى الطائفة الدرزية، ويضم نحو 15 ألف منتسب من مختلف الطوائف الموجودة في هذا البلد.