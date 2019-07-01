سفارة أمريكا بتونس مغلقة الإثنين بعد أيام على تفجيري العاصمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، غلق أبوابها، اليوم الإثنين، أمام الجمهور؛ لدواعٍ أمنية، وذلك بعد أيام قليلة على تفجيرين إرهابيين استهدفا قوات الأمن وسط العاصمة.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على "تويتر": "سيتم غلق الأبواب أمام الجمهور اليوم 1 يوليو (تموز) بسبب المخاوف الأمنية (لم تحددها) باستثناء خدمات الطوارئ".

يأتي ذلك بعد خمسة أيام من تفجيرين وسط العاصمة التونسية، أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 8 آخرين، في هجومين تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.



كما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد تبناها التنظيم المتطرف نفسه.