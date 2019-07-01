الان تتابع تركيا: عبد الله غل يتجه لتأسيس حزب جديد من قيادات “العدالة والتنمية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:

نشرت صحف تركية، معارضة وأخرى مقربة من الحكومة، تفاصيل حول المرحلة التي توصل إليها الرئيس التركي السابق عبد الله غل، فيما يخص تأسيس حزب سياسي جديد.

وبحسب صحيفة “سوزجو” المعارضة، فإن غل يعمل على تأسيس الحزب الجديد مع السياسي والاقتصادي البارز علي باباجان، الذي شغل مناصب هامة في الحكومات التركية السابقة، كمسؤول عن الشؤون الاقتصادية.

ومن جانبه، قال دنيز زيرك، الكاتب لدى “سوزجو”، إن عبد الله غل يعتزم توكيل باباجان لإبلاغ أردوغان بالحزب الجديد، وذلك في خطوة مشابهة لما قام به أردوغان ورفاقه عند تأسيسهم حزب العدالة والتنمية، عندما أبلغوا أستاذهم في السياسة نجم الدين أربكان، زعيم الحزب السياسي الذي كانوا ينتمون إليه.

Advertisements

وتقول صحف تركية إن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ينوي أيضًا تشكيل حزب جديد بمشاركة عدد من نواب حزب العدالة والتنمية، بينما تتضارب الأنباء حول احتمال توحّد الحزبين المحتملين بزعامة عبد الله غل وداود أوغلو، أم أن كل واحد منهما سيتخذ مسارًا سياسيًا منفردًا.

بينما ذكرت ناغيهان ألتشي، الكاتبة الصحفية لدى صحيفة “خبر ترك” المقربة من الحكومة، أن أوغلو يعتزم تسمية حزبه الجديد بـ الحريات والعدالة أو الرفاه والعدالة، بحسب معلومات الكواليس التي حصلت عليها الصحيفة.

وكان أوغلو” أعطى لنفسه ولحزب العدالة والتنمية الحاكم، فرصة عدة أشهر، قبل أن يقدم على خطوة تأسيس حزب جديد، معربًا عن أمله بأن يغير الحزب والرئيس أردوغان السياسة “الخاطئة” التي أدت لخسارة الحزب في الانتخابات البلدية وخصوصا رئاسة بلدية إسطنبول.

ودعا أوغلو، مؤخرا، إلى إعادة تقييم شاملة لمسار حزب العدالة والتنمية، منتقداً السياسات الاقتصادية لحزبه.

يشار إلى أن أنباء تشكيل حزب سياسي جديد من قبل رفاق أردوغان السابقين، بدأت تتردد بشكل أكبر عقب خسارة مرشح “العدالة والتنمية” بن علي يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في الانتخابات التي جرى إعادتها بقرار قضائي في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.