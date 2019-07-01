شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 65 شخصاً بينهم 9 أطفال بانفجار ضخم وسط «كابول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كابول)

أصيب 65 شخصاً على الأقل، بينهم 9 أطفال نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم (الإثنين)، وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدد المصابين بلغ 65 شخصًا بينهم 9 أطفال, تم نقلهم إلى المستشفيات.

وكانت الداخلية الأفغانية قد أعلنت أن التفجير بواسطة سيارة مفخخة وقع في الدائرة الـ16 في كابول، تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني، مبينة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها.