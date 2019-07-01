شكرا لقرائتكم ضربة للتحالف تقتل 6 قياديين من "القاعدة" في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، استهدافه الأحد اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ"القاعدة" شمال غربي سوريا، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بينهم 6 قياديين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال التحالف في بيان، ليل الأحد الاثنين، إنه شن غارة ضد "قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب" المحاذية لإدلب، مشيراً إلى أن "العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا، ومدنيين أبرياء".